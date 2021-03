Olympisme : Thomas Bach devrait se succéder à lui-même à la tête du CIO

Seul candidat en lice, l’Allemand de 67 ans devrait être réélu ce mercredi par les 103 membres de l’instance olympique, réunis en visioconférence.

Principal objet de la 137e session du CIO, prévue à Athènes et finalement tenue en visioconférence, le scrutin ne réserve qu’une inconnue: seul en lice, le Bavarois de 67 ans sera-t-il réélu à l’unanimité?

Un accord à plus de 7 milliards

A l’actif de l’ancien champion olympique d’escrime, une sécurisation à long terme des intérêts du CIO, de ses ressources financières à l’organisation des Jeux olympiques, menacée par la raréfaction des candidatures et l’explosion des coûts.

Outre le retentissant accord signé en 2014 avec la chaîne américaine NBC, lui confiant pour 7,65 milliards de dollars les droits TV des Jeux jusqu’en 2032, l’instance basée à Lausanne a plus que doublé les recettes de son programme «TOP» de sponsoring international.

Côté accueil des Jeux, rompant avec la mise en concurrence publique des candidats selon un calendrier immuable, Thomas Bach a pour la première fois attribué deux éditions en septembre 2017, soit les JO 2024 à Paris et ceux de 2028 à Los Angeles.

L’ombre du dopage russe

Privilégiant les sites déjà dotés des installations requises, l’instance olympique vient d’accorder le statut de «candidat préférentiel» pour les JO 2032 à la ville australienne de Brisbane, bien que le Qatar soit lui aussi sur les rangs. Et pourtant, même après huit ans de mandat, Thomas Bach «le malchanceux» n’a pas encore «présidé des Jeux véritablement irréprochables», soulignait dimanche le site spécialisé Inside The Games.

Certes, la préparation chaotique des JO de Rio en 2016, entre chantiers inachevés et destruction violente de favelas, a plutôt conforté l’Allemand dans sa volonté d’éviter à l’avenir les constructions pharaoniques. Mais s’y est ajouté le rocambolesque feuilleton du dopage russe, qui a éclaboussé rétrospectivement les JO 2014 de Sotchi, puis ceux de Rio et de Pyeongchang en 2018, avec des décisions contradictoires du CIO, de l’Agence mondiale antidopage et du Tribunal arbitral du sport.