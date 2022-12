Olympisme : Thomas Bach veut un maintien des sanctions sportives contre la Russie

Les sanctions sportives imposées à la Russie et au Bélarus en raison de l’invasion de l’Ukraine doivent rester fermement en place en 2023, a insisté vendredi Thomas Bach. Le président du Comité international olympique (CIO), a par ailleurs affirmé que les athlètes ukrainiens bénéficiaient de l’entière solidarité du Mouvement olympique et que le CIO souhaitait voir une équipe ukrainienne forte aux JO de Paris 2024.

Le CIO a sanctionné Moscou et Minsk: depuis, aucun événement sportif international n’est organisé ou soutenu en Russie ou au Bélarus et aucun symbole national de ces pays n’est affiché pendant un événement sportif.

«Ces sanctions contre les États et les gouvernements russes et bélarusses doivent rester et resteront fermement en place», a estimé M. Bach dans un message de Nouvel An.