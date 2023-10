Thomas Deseur veut faire une œuvre dont le public se souviendra

L’humoriste prévoit de visiter le Valais entre ses deux représentations. Christophe Kwiatkowski

Le Français de 33 ans est humoriste, mais pas seulement. Il a aussi animé des podcasts, participe à la chaîne YouTube d’Amixem depuis 2020, propose d’autres contenus vidéos, a écrit des fictions et prépare un livre. Sa tournée passera par le théâtre du Martolet à Saint-Maurice (VS) le 19 octobre 2023 et par le Baladin à Savièse (VS) le lendemain, deux représentations complètes.

De quoi parle votre spectacle?

C’est un spectacle basé sur un constat: dans ma vie d’artiste, j’ai toujours voulu faire un spectacle d’humour. J’en ai vu énormément et je me rends compte qu’en général c’est bien parce que le gars sur scène raconte pas mal de choses qui lui sont arrivées dans la vie. Il prend ces histoires, y ajoute des blagues et ça fait un spectacle sympa à regarder. Moi, l’inconvénient, c’est qu’il ne m’est pas arrivé grand-chose dans la vie et il faut qu’on passe une heure et demie ensemble. Donc, il faut trouver une raison à ça. En gros, je cherche quelque chose d’intéressant à raconter.

Comment en êtes-vous venu à ce titre «Bien.»?

Alors ça, je l’explique à la toute fin du spectacle (il rit). Je ne peux pas le spoiler en interview, mais il y a une vraie raison qui fait que je l’ai appelé comme ça.

Vous allez jouer à Saint-Maurice et à Savièse. Est-ce que vous connaissez le Valais?

Non, pas du tout. La seule fois de ma vie où je suis venu en Suisse, c’était à Lausanne pour un tournoi international d’improvisation. Finalement, c’est un pays que je ne connais que trop peu. J’ai cherché les salles où je vais jouer sur internet, mais je n’en sais pas plus.

Vous ne faites pas que de l’humour. En tant qu’artiste vous avez abordé de nombreux domaines. D’où vous vient ce côté touche-à-tout?

C’est une question que je me pose assez souvent. Je sais que j’ai envie de laisser une trace. Je suis très admiratif des gens qui font des choses. Je les appelle «les faiseurs». Et j’ai envie d’être une de ces personnes. Là, j’avoue que depuis trois ans que j’ai rejoint la chaîne d’Amixem, j’ai une visibilité plus grande qui fait que chaque fois que j’engage un projet je sais qu’il y a des gens qui vont suivre. Et c’est finalement la plus belle des richesses quand on est artiste: savoir que ce qu’on va faire ne va pas rester lettre morte. D’ailleurs, à terme, à force de gagner en expérience, j’ai envie de faire une œuvre dont on se souviendra, où on se dira Thomas Deseur, c’est ça.

Comment vous décrire à quelqu’un qui ne vous connaît pas du tout?