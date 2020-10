Cinéma : Thomas Jefferson Byrd, favori de Spike Lee, tué par balle

L’acteur qui a joué le rôle de caïd dans le film «Clockers» a été découvert mort, samedi à Atlanta, avec plusieurs impacts de balles dans le dos.

Acteur intense à la grande expérience théâtrale, Thomas Jefferson Byrd n’a eu sa chance que tard au cinéma, à 45 ans, Spike Lee lui offrant un second rôle dans son film «Clockers». Que ce soit avec son rôle de caïd dans «Clockers» ou de père dans «Get on the Bus», il a imposé son jeu et son physique atypiques dans l’univers de Spike Lee, avant d’être appelé par d’autres réalisateurs.