Edu Perales, à gauche, le futur patron de Thomas Lüthi.

On le laissait plus qu’entendre hier, c’est désormais officiel: Thomas Lüthi a signé avec le team Onexox TKKR SAG d’Edu Perales pour 2021.

Selon nos informations, l’entente est même prévue pour deux saisons avec l’équipe espagnole: «Je me réjouis beaucoup de cette nouvelle aventure. C’est une petite équipe, à l’esprit très familial, ce qui me plait beaucoup. Techniquement, il n’y aura pas de grands changements, puisque nous utiliserons encore des Kalex. Maintenant que l’avenir est assuré, je veux à nouveau pouvoir me concentrer sur mon job actuel. Fin novembre, une nouvelle aventure m’attends», explique Lüthi.