Motocyclisme – Thomas Lüthi: «De toute l’année, je n’ai jamais eu un feeling aussi bon»

Thomas Lüthi a dû patienter jusqu'à la dernière course pour réaliser sa meilleure qualification de la saison.

La dernière fois que Thomas Lüthi s’était élancé sur l’une des deux premières lignes de la grille de départ, c’était le 17 novembre 2019, sur ce même circuit de Valence. Cinquième des essais à 213 millièmes de la pole position, il avait terminé deuxième de la course, derrière le Sud-Africain Brad Binder. Deux ans plus tard, il rêverait de reproduire cette performance ce dimanche, à l’occasion de sa dernière course.