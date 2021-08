Motocyclisme - Thomas Lüthi: «J’ai senti que le moment était venu»

La performance sportive est bien sûr la plus importante, et elle n’est plus celle que je voulais. A mon âge – 35 ans dans un mois -, un pilote de GP ne doit pas avoir honte de penser à autre chose, surtout s’il a connu un certain succès, ce qui est le cas, je le crois. Les autres éléments que j’ai pris en compte, ce sont les possibilités qui m’étaient offertes; aussi bien si je désirais rester pilote – quelle catégorie? Quel matériel? Quelles conditions? – que si j’arrêtais. C’est le cas et je suis heureux de savoir que je resterai toujours dans le milieu que j’aime, dans lequel j’ai passé les vingt dernières années de ma vie.