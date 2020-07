Motocyclisme

Thomas Lüthi va au tapis à deux tours de la fin

À Jerez de la Frontera, le pilote bernois a chuté alors qu’il occupait la onzième place du GP d’Espagne de Moto2. Victoire de l’Italien Luca Marini.

19e sur la grille de départ après des séances de qualifications ratées, Thomas Lüthi a longtemps cru pouvoir limiter les dégâts en course. Mais il a chuté à deux tours de la fin, alors qu’il occupait la onzième place provisoire du Grand Prix d’Espagne, sur le circuit de Jerez de la Frontera. La course a été remportée par l’Italien Luca Marini, qui a pris la tête au quatrième des 23 tours, pour ne plus la quitter.