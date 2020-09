Thomas Lüthi a battu le record du tour en course du circuit de Misano.

Thomas Lüthi va mieux! Le pilote bernois de 34 ans, qui s’élançait de la 11e place sur la grille de départ, a en effet réalisé une très belle course pour terminer à la sixième place du Grand Prix de Saint-Marin de Moto2, sur le circuit de Misano.

Dans sa remontée, Lüthi en a profité pour battre le record du tour en course du circuit italien, preuve que lui et sa machine Kalex étaient au top. Lüthi n’a cependant jamais eu l’occasion de s’emparer de la cinquième place. Mais au moins démontre-t-il qu’il relève la tête après un début de saison décevant.

Cette course de Moto2 a débouché sur un triplé italien,pour la plus grande joie des 10’000 spectateurs autorisés à prendre place autour du circuit d’Émilie-Romagne. Au final, Luca Marini a précédé Marco Bezzecchi et Enea Bastianini.