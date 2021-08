Motocyclisme - Thomas Lüthi se retirera cet automne

Né à Linden, en Emmental, le 6 septembre 1986, il découvre la minibike en accompagnant l’un de ses voisins dans une course du championnat de Suisse d’une discipline qui vient d’apparaître dans notre pays. Il y prend goût, démontre rapidement de sérieuses capacités et se met à gagner. La suite, à l’époque, passe par la coupe junior en Allemagne, puis par le championnat IDM 125 cm 3 , où il s’adapte. Les moyens sont pourtant limités, financièrement, donc techniquement. En 2002, pourtant, une rencontre va tout changer: Daniel-M. Epp, un entrepreneur bâlois installé en République tchèque qui engage un team en championnat du monde, apprend qu’un jeune de ses compatriotes montre des choses très intéressantes outre-Rhin. Un coup de téléphone, une rencontre avec les parents de Thomas Lüthi, c’est le début d’une collaboration qui dure aujourd’hui encore.

Quelque chose en plus

Timide à son premier GP (Allemagne, 2002), Lüthi attire les premiers regards dès le deuxième, à Brno. A son troisième essai mondial – il dispose alors de wild cards –, sous la pluie du Portugal, il bluffe tout le monde en terminant neuvième; l’avant-veille, il a fêté son seizième anniversaire! La course suivante, sur le circuit de Jacarepagua, à Rio de Janeiro, il est quatrième sous la pluie battante lorsqu’il tombe. Cette fois, cela semble clair, il y a quelque chose de spécial chez ce gamin-là.

Tentative ratée en MotoGP

L’an dernier, les choses se compliquent, et pas seulement en raison de la nouvelle donne, dictée par la pandémie de Covid-19; face aux pilotes d’une nouvelle génération qui ne doutent de rien, il bute de plus en plus souvent sur une sorte de mur. Dans une catégorie où perdre une demi-seconde au tour fait de vous un aimable animateur de milieu de peloton, il se bat encore et toujours. Il change d’équipe cet hiver, mais les résultats ne sont pas meilleurs. Il vit même le pire qu’on puisse imaginer: l’accident mortel de son pupille, Jason Dupasquier, en Italie. Il revient pourtant, se bat, encore, mais dans un monde où l’on sait que l’on doit anticiper son futur, il a compris qu’il va devoir prendre une décision en cette fin d’été. C’est fait depuis lundi, il l’a annoncé ce jeudi: Thomas Lüthi a encore sept GP (selon le calendrier actuel) devant lui comme pilote, avant d’entamer une nouvelle vie.