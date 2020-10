Thomas Müller est connu pour sa bonne humeur et son humour. Il l’a prouvé une fois de plus.

Les joueurs du Bayern Munich ont raflé les prix des meilleurs joueurs décernés par l’UEFA. L’occasion pour Thomas Müller de montrer une fois de plus son grain de folie. S’il n’a pas été récompensé lors de la cérémonie de l’UEFA, la victoire en Supercoupe d’Allemagne mercredi soir contre Dortmund (3-2) a fait de l’attaquant le joueur allemand le plus titré de l’histoire. Avec 27 titres, il devance un certain Bastian Schweinsteiger.