Station spatiale internationale : Thomas Pesquet a mené la première dictée depuis l’espace

Dimanche, l’astronaute a testé l’orthographe d’environ 500 participants en leur soumettant, depuis l’ISS, un extrait d’«Un barrage contre le Pacifique», de Marguerite Duras.

Les amoureux de l’espace et des mots ont participé dimanche à une dictée géante, lue en orbite par l’astronaute français Thomas Pesquet et retransmise au Musée de l’air et de l’espace du Bourget, près de Paris. Environ 500 personnes de tous âges, munies d’une feuille et d’un stylo, ont écrit sous la dictée de l’astronaute un extrait du roman de Marguerite Duras «Un barrage contre le Pacifique».

Depuis huit ans, cet auteur de romans noirs fait «sortir la dictée de l’école» pour la décliner dans des lieux improbables et en faire un exercice populaire et «grandiose»: il a lu plus de 500 textes dans des établissements pénitentiaires, des quartiers urbains, au Stade de France, mais aussi sur les réseaux sociaux et à la radio. «En emmenant la dictée dans l’espace, on va faire rêver les gens!», s’enthousiasmait l’écrivain, soucieux de faire surmonter le «traumatisme» qu’a pu être pour certains l’exercice sur les bancs de l’école.