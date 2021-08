Espace : Thomas Pesquet a pris en photo l’œil de l’ouragan Ida

Depuis la Station spatiale internationale, l'astronaute français a survolé l'ouragan Ida en train de sévir en Louisiane. Il a publié sur Twitter quelques photographies spectaculaires.

Alors que l'ouragan Ida a causé d'énormes dégâts en Louisiane, un spectateur «privilégié» a assisté impuissant aux ravages provoqués par le phénomène météorologique, «un des plus puissants depuis 1850», selon le gouverneur de l'État, John Bel Edwards. Thomas Pesquet et les astronautes à bord de la Station spatiale internationale (ISS) , à quelque 400 km au-dessus de la Terre, ont survolé l'ouragan. L'astronaute français a immortalisé l'œil d'Ida et publié quelques photos sur Twitter.

«Ces tempêtes, toujours plus fréquentes, font toujours plus de dégâts, et on pense à ceux qui la subiront en espérant qu’ils seront préparés et qu’ils resteront sains et saufs», a-t-il écrit dimanche sur son compte Facebook.