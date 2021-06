Espace : Thomas Pesquet prêt à s’élancer dans le vide spatial

À partir de midi (13 heures en Suisse) et durant plus de six heures, les deux astronautes flotteront en apesanteur, à 400 kilomètres au-dessus de la Terre, accrochés à la Station spatiale internationale, pour y installer un nouveau panneau solaire. Ils recommenceront l’opération dimanche pour en déployer un deuxième, et ainsi augmenter la puissance du vaisseau construit en 1998.