Insolite : Thomas Pesquet redécolle… vers la Centrafrique

L’astronaute français est parti mercredi pour une nouvelle mission, non spatiale mais humanitaire, cette fois. À bord d’un petit Cessna, il a mis le cap sur l’Afrique.

Thomas Pesquet est le parrain d’Aviation sans frontières, qui livre des vivres et des médicaments, et effectue des évacuations sanitaires pour 120 ONG et organisations internationales.

Thomas Pesquet, rentré de sa deuxième mission à bord de la Station spatiale internationale en novembre, met à profit sa formation de pilote de ligne pour cette association, dont il est parrain. Aviation sans frontières livre des vivres et des médicaments, et effectue des évacuations sanitaires pour 120 ONG et organisations internationales. «L’avion permet de s’affranchir des pistes de brousse défoncées et des «coupeurs de route», des bandits qui agressent les automobilistes en Afrique, indique Jean-Yves Grosse, responsable des opérations aériennes pour Aviation sans frontières.