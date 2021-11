Espace : Thomas Pesquet s’apprête à entamer son retour sur Terre

L’astronaute français et ses trois coéquipiers doivent quitter la Station spatiale internationale lundi soir à 20 h 05, après 200 jours en orbite. Leur amerrissage est prévu autour de 4 h 30.

Après six mois en orbite, l’astronaute français Thomas Pesquet et ses trois coéquipiers de la Station spatiale internationale (ISS) doivent entamer lundi leur retour vers la Terre, un voyage périlleux à bord d’un vaisseau censé amerrir au large de la Floride.

Thomas Pesquet rentre avec les autres membres de la mission Crew-2 – le Japonais Akihiko Osides et les Américains Shane Kimbrough et Megan McArthur. À bord de la capsule Dragon de la firme spatiale SpaceX, on trouvera aussi 240 kg de matériel et d’expériences scientifiques, sur lesquelles les quatre astronautes se sont penchés durant six mois, à bord de ce laboratoire volant.