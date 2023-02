Burkina Faso : Thomas Sankara sera inhumé jeudi «en toute intimité»

Les corps de l’ancien président burkinabé Thomas Sankara et de ses douze compagnons assassinés le 15 octobre 1987 lors d’un putsch, seront inhumés «en toute intimité» jeudi sur le lieu de leur mort à Ouagadougou, a annoncé vendredi le porte-parole du gouvernement du Burkina Faso.

«L’inhumation des restes du capitaine Thomas Sankara et de ses douze compagnons assassinés le 15 octobre 1987 aura lieu le jeudi 23 février», a indiqué dans un communiqué Jean-Emmanuel Ouédraogo. Elle se déroulera «à partir de 9 h 00» (GMT et locales) «sur le site du mémorial Thomas Sankara», érigé sur le lieu de son assassinat, «selon les rites funéraires coutumiers et religieux, dans la stricte intimité des familles des défunts», a-t-il ajouté.