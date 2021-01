Le média anglophone The Athletic est formel: Chelsea a pris la décision de se séparer de Frank Lampard lundi matin et de lui choisir comme remplaçant Thomas Tuchel.

Sont évoquées certaines tensions dans le groupe entre la légende Lampard et plusieurs joueurs. En plus, évidemment, d’une situation sportive décevante. Les Londoniens n’ont remporté que deux de leurs huit derniers matches et pointent au 9e rang de Premier League, à onze longueurs du leader Manchester United. Alors même que Chelsea a puisé dans ses bourses pour bâtir une équipe de premier plan, engageant notamment Timo Werner, Kai Havertz et Hakim Ziyech l’été dernier.