Le leader du Vendée Globe, Alex Thomson, qui a montré des signes de ralentissement et a vu ses deux grands rivaux Thomas Ruyant et Charlie Dalin revenir sur lui, a donné un nouveau coup d’accélérateur jeudi soir.

Passé comme une flèche mercredi à l’équateur, Thomson avait depuis levé le pied, sans explication. Ruyant n’était plus qu’à 7 Nm du Britannique jeudi midi. Mais en fin de journée, le leader du tour du monde en solitaire a navigué à des vitesses dépassant les 21 nœuds (39 km/h), quand Ruyant et Dalin n’atteignaient pas les 20 nœuds.

Les trois rivaux sont à la barre de voiliers dits «volants» (des foilers) et naviguent désormais dans l’hémisphère Sud, comme plus d’un tiers de la flotte.

Sur les douze bateaux qui ont déjà quitté l’hémisphère Nord, seuls deux n’ont pas de foils - les appendices latéraux qui élèvent la coque au-dessus de l’eau pour filer à vive allure: celui de Benjamin Dutreux (OMIA-Water Family), onzième au classement, et celui de Jean Le Cam (Yes we Cam!), quatrième.