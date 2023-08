Genève: Thônex autorise les Yéniches à rester sur son territoire

Le désaccord entre les gens du voyage suisses et la commune de Thônex a finalement été de courte durée. Dimanche soir, une vingtaine de caravanes de Yéniches s’étaient installées dans un parc juste à côté de la caserne des pompiers et de la mairie. Une venue qui n’avait pas enchanté les autorités thônésiennes, qui ont porté plainte le lendemain pour violation de domicile, dommage à la propriété et vol d’énergies (eau et électricité).

Les nomades helvètes, eux, bien décidés à ne pas bouger, ont dénoncé un manque d’hospitalité de la part du canton et des communes genevoises. En fin de compte, l’affaire n’ira pas plus loin. Selon la presse régionale, le même jour, la commune a changé d’avis et autorisé les Yéniches à rester sur son territoire. Ces derniers pourront rester au maximum deux semaines et bénéficier de l’eau et de l’électricité contre une taxe de 300 francs par jour. Si les voyageurs remplissent ses conditions, qui font l’objet d’une convention signée, les autorités s’engagent à retirer leur plainte.