Thônex (GE): Choc entre une auto et un bus TPG

Une voiture a embouti un bus, vendredi à 18h45, sur la commune de Thônex (GE). Survenue au carrefour de la route de Jussy et du chemin de la Mousse, la collision a fait quatre blessés légers, a indiqué la police cantonale. Deux d’entre eux, dont le quinquagénaire au volant de l’auto, ont été conduits à l’hôpital. Les autres personnes ont été auscultées sur place. Cela a été le cas pour le chauffeur du bus.

Les causes de l’accident restent indéterminées, pour l’heure. L’enquête devra notamment analyser les phases de feux de circulation, sur place. Idem concernant un autre choc entre un véhicule privé et un engin des TPG , vendredi à la route de Chêne. Une fourgonnette et un tram s’étaient percutés, sans faire de blessé.