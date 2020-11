Hockey sur glace : Thornton fait parler sa technique en chantant Britney Spears

Le Canadien du HC Davos s’est montré très à l’aise, aussi bien au moment de pousser la chansonnette que de répondre aux questions de «MySports» alémanique.

Le joueur canadien a participé à l’émission «Taxi Müller». MySports/Capture d’écran

À 41 ans, Joe Thornton dispute sa troisième saison sous le maillot de Davos (après 2004-2005 et 2012-2013). Le Canadien – double champion du monde et champion olympique – retrouve le championnat suisse quelques semaines avant le début de la saison NHL qu’il disputera avec Toronto. Le centre comptabilise six points en six rencontres avec le club grison depuis la reprise (2 buts).

Il a découvert le ski dans les Grisons

«Jumbo Joe» – qui a acquis la nationalité suisse en 2019 grâce à son mariage – s’est prêté au jeu de l’interview en voiture avec le journaliste Reto Müller pour la version alémanique de la chaîne MySports. Entre anecdotes croustillantes et reprise de Britney Spears, l’émission «Taxi Müller» vaut le détour.

Le duo rejoint le col de la Flüela (2383 mètres) depuis Davos. On y découvre un Joe Thornton amateur de cyclisme, de nage en eau libre (même en hiver) et de ski. Un sport qu’il a découvert (en cachette) avec Rick Nash lors de leur saison victorieuse avec le HCD.

À l’entraînement avec son fils

Le Canadien (qui compte plus de 1600 matches en NHL) est aussi revenu sur son implication dans les entraînements de son fils River avec les juniors davosiens. «Je donne un coup de main quand je peux, explique-t-il. C’est génial de voir les sourires sur leurs visages. Ils m’apportent tout autant. Je les aide avec le hockey, et eux avec le suisse allemand. Le plus important, c’est que mon fils ne ressente pas de pression de ma part. Il doit surtout s’amuser.»

En 2018, River, alors âgé de 4 ans, avait fait une apparition sur la glace avec les Sharks pour profiter des précieux conseils de son champion de papa. Il avait déjà le maillot de Davos sur le dos.

Joe rêve encore de la Coupe Stanley

Reto Müller a réservé deux surprises musicales pour Joe Thornton, qui n’hésite pas à chanter sur «Baby One More Time» de Britney Spears d’abord, puis (avec plus d’entrain) sur l’hymne de Kiss «I Was Made For Lovin’ You».

Sur le chemin du retour, la star NHL évoque l’Appenzellois Timo Meier, son ancien coéquipier chez les San José Sharks. «Il est promis à une longue et prolifique carrière», affirme le vétéran drafté en première position en 1997.

Malgré ses 41 ans – il les a fêtés en juillet dernier –, «Jumbo Joe» rêve désormais de gagner la Coupe Stanley. «C’est ce qui me motive encore jour après jour.» Un ultime objectif qu’il espère atteindre avec les Toronto Maple Leafs qu’il a rejoints durant la trêve. La reprise outre-Atlantique est – pour l’instant – fixée au 1er janvier 2021. D’ici là, Thornton fera encore les beaux jours de «son» HC Davos.