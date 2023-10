La police a freiné les ardeurs des supporters de Xamax et Thoune 

Samedi soir, le FC Thoune recevait Neuchâtel Xamax . Si l'arrivée des deux groupes de supporters à la Stockhorn Arena (BE) s'est déroulée sans incident et qu’aucun problème n'a été signalé à l’intérieur comme aux abords du stade pendant le match de foot, à l’issue de celui-ci, la police, déjà présente sur place, a dû intervenir pour freiner les ardeurs.

Pas aussi violent qu’à Neuchâtel

Vendredi 29 septembre, en marge de la rencontre de Challenge League entre Neuchâtel Xamax et le FC Sion, une trentaine d’ultras neuchâtelois s’en étaient «violemment pris à la police au moyen de pierres et d’engins pyrotechniques», selon les mots des agents (voir vidéo ci-dessous). Ces derniers, qui ont par la suite diffusé la vidéo des affrontements, étaient présents au stade de la Maladière pour assurer la sécurité de la manifestation. Après les sommations d’usage, la police neuchâteloise avait effectué des tirs de balles en caoutchouc et de grenades détonantes pour disperser les fauteurs de troubles et rétablir le calme.