Thoune est à nouveau maître de son destin

Contraints au nul par le FC Bâle (0-0), les Bernois profitent de la défaite du FC Sion pour passer devant les Valaisans avant la dernière journée.

Bâle a joué le jeu

Contrairement à ce que craignaient - ou espéraient - certains, le FC Bâle s’est déplacé dans l’Oberland bernois avec tous ses meilleurs éléments disponibles. Le «onze» de départ aligné par Marcel Koller avait donc plutôt fière allure. Ce qui n’a pas empêché le FC Thoune de mettre d’emblée son adversaire sous pression. Sans grand danger pour le fébrile Nikolic - hormis une belle reprise de la tête de Rapp repoussée juste devant sa ligne par Xhaka (12e) - jusqu’à ce qu’un tir lobé a priori anodin ne termine sa course sur la barre du gardien bâlois. Plus prompt que les défenseurs adverses, Havenaar manquait ensuite de peu le cadre (28e).

Peu inspiré, le duo Munsy-Rapp confirmait après la pause son incapacité à mettre en réelle difficulté le duo Cömert-Alderete. Et comme, de son côté, le FC Bâle donnait de plus en plus l’impression de commencer à penser à son choc de jeudi contre Eintracht Francfort en Ligue Europa après avoir vu Faivre détourner une reprise de Cabral (52e), on se disait que les efforts des deux équipes allaient rester vains. Une parité que même l’expulsion logique mais évitable d’Alderete ne brisait plus puisque le malheureux Munsy, seul face à Nikolic, manquait par deux fois le cadre (78e et 87e).