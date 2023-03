Football: Thoune trop fort pour le Lausanne-Sport

Les dimanches à la Tuilière se suivent et rappellent que le Lausanne-Sport se trouve très loin de la sortie de son purgatoire en Challenge League. L’excuse présentée lors des récentes venues de Bellinzone (1-1) et Vaduz (0-0) ne tient pas pour cette fois. Ce week-end, il n’y avait pas un adversaire regroupé devant son gardien en face, mais un FC Thoune joueur. Que le LS n’a pas su contenir, ni regarder dans les yeux. Voilà les Bernois de retour dans la course à la promotion. Rien d’étonnant au regard de leur supériorité dans le choc du jour.