Threads arrête de forcer la publication sur Instagram et Facebook

L’ingénieur logiciel Alessandro Paluzzi, connu pour trouver des nouvelles fonctionnalités des réseaux sociaux avant leur sortie, l’avait repérée avant son déploiement. Une nouvelle option a commencé à apparaître dans l’app Threads, concurrente du réseau X (ex-Twitter) lancée cet été par Instagram, ont constaté leurs utilisateurs. Ceux-ci ont désormais la possibilité de refuser que leurs publications ne soient automatiquement suggérées sur les autres plateformes du groupe Meta, Facebook et Instagram. Grâce à la nouvelle option «Suggestion de posts sur d’autres applications» dans le menu «Confidentialité», les utilisateurs de Threads peuvent désactiver les suggestions sur Instagram et Facebook, rapporte The Verge.