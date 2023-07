Après onze ans, Zuck tweete de nouveau pour se moquer d’Elon Musk

Le dernier tweet de Mark Zuckerberg, connu sous le pseudonyme @finkd sur Twitter, où il est inscrit depuis février 2009, datait du 18 janvier 2012. Plus de onze plus tard, il a fait son grand retour sur la plateforme de microblogging rachetée par Elon Musk pour se moquer du milliardaire. Afin de célébrer le lancement remarqué de l’app Threads, qui concurrence frontalement Twitter et qui a déjà collecté 10 millions d’utilisateurs dès ses premières heures de disponibilité, le dirigeant du groupe Meta (maison mère de Facebook, Instagram ou encore WhatsApp) a publié un célèbre mème. Mis en ligne sans commentaire, il montre deux Spiderman face à face se pointant du doigt. Il traduit de manière ludique l’ancienne rivalité entre Mark Zuckerberg et Elon Musk qui s’est accentuée ces derniers temps et qui pourrait déboucher sur une confrontation physique lors d’un duel de MMA sur un ring.