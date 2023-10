Aller se confesser dans cette église, c'est grillé pour le moment

Selon les termes de la police, c’est «une image déprimante» qui a accueilli les pompiers thurgoviens dimanche après-midi dans l’église Saint-Ulrich, à Kreuzlingen. «L’église était pleine de fumée», raconte-t-elle. Et pour cause: le confessionnal avait pris feu. Les pompiers ont pu maîtriser l’incendie. Au total, ils sont 24 à avoir été mobilisés et personne n’a été blessé.