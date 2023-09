Un élu UDC de Romanshorn arrêté, son domicile perquisitionné

Cela faisait plusieurs jours que la population et les élus thurgoviens s’inquiétaient de l’état de santé de leur municipal UDC Dominik Reis. Jeudi matin, il aurait été arrêté par la police et conduit auprès d’un spécialiste. Son domicile a été perquisitionné. La police cantonale thurgovienne confirme l’arrestation d’une «personne mentalement dérangée», sans nommer le conseiller municipal. La police précise qu’une perquisition a été menée chez cette personne et que plusieurs objets ont été saisis.