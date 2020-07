Diplomatie

Tibet: Washington va sanctionner des responsables chinois

Les responsables chinois qui empêchent le passage d’étrangers aux Tibet vont voir leurs visas pour les États-Unis restreints.

«De façon regrettable, Pékin continue d’entraver systématiquement l’accès des diplomates et autres responsables américains, des journalistes et des touristes à la région autonome du Tibet ainsi qu’aux autres zones tibétaines», a justifié le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo. À l’opposé, «les responsables de la République populaire de Chine et les autres citoyens (chinois) bénéficient d’un bien meilleur accès aux États-Unis», poursuit le communiqué de Mike Pompeo.