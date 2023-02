Lausanne: Tibits refuse une conférence de complotistes

Lausanne : Tibits ne veut pas offrir de prétoire aux complotistes francophones

Stan Maillaud, Janett Seemann, Chloé Frammery et François de Siebenthal auraient dû animer une rencontre qui devait s’étaler sur 10 à 20 heures, rappelle «24 heures». Stan Maillaud (de son vrai prénom Christian) a notamment été condamné plusieurs fois à des peines de prison dans des affaires de tentative d’enlèvement et d’enlèvement d’enfants qu’il pensait soustraire à des réseaux pédo-sataniques, selon «Libération». La conférence est reportée aux 8 et 9 avril. Elle aura lieu dans un endroit encore inconnu.