House : Tiësto s’est associé au rappeur Ty Dolla Sign

La légende néerlandaise a sorti une deuxième version de «The Business», titre qui a cartonné en 2020.

Tiësto, 51 ans et figure de la musique électronique mondiale depuis deux décennies, continue de surprendre son monde avec ses changements de style musical. Après la trance et l’EDM, voilà qu’il cartonne avec «The Business», un titre de deep-house sur lequel chante James Bell et qui avoisine les 140 millions d’écoutes rien que sur Spotify. Le succès est tel que le DJ néerlandais a décidé d’offrir un second souffle à son morceau en lui adjoignant la voix du rappeur américain Ty Dolla Sign. Leur collaboration, «The Business part. II» a été publiée le 21 janvier 2021.