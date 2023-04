Cyclisme: Tiffany Cromwell, le parcours pavé de vélo, de gin et de paddocks

Cliché mais vrai: Tiffany Cromwell vit à mille à l’heure. La cycliste professionnelle de l’équipe Canyon-SRAM s’élance sur les pavés de la course Paris-Roubaix samedi. Une épreuve dans laquelle elle a terminé en 29e position (2021) et 16e (2022). «J’aime les pavés et les classiques en raison de l’aspect tactique», a-t-elle expliqué dans une interview à «Rouleur».