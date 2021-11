États-Unis : «Tiger King»: Carole Baskin poursuit Netflix en justice

La militante pour les droits des animaux et son mari accusent la plateforme d’avoir utilisé des images d’eux sans leur autorisation.

Carole Baskin, puisque c’est d’elle dont il s’agit, et son mari ont décidé de poursuivre Netflix et Royal Goode Productions qu’ils accusent d’avoir utilisé des images d’eux sans leur consentement. Le couple affirme n’avoir donné son accord pour l’utilisation d’images de lui que pour la première saison racontant la vie de Joe Exotic (qui veut sortir de prison). Or, les époux apparaissent dans la bande-annonce des épisodes inédits.