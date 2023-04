Golf: Tiger Woods a subi une nouvelle opération à la jambe droite

Depuis son grave accident de voiture, Tiger Woods lutte pour rester compétitif au plus haut niveau.

Le golfeur américain Tiger Woods a annoncé qu'il avait subi ce mercredi une nouvelle opération chirurgicale à la jambe droite, gravement touchée lors d' un accident de voiture en 2021 . Un communiqué - publié sur son compte Twitter - indique qu'il a subi «une procédure de fusion sous-talienne pour soigner son arthrite post-traumatique d'une fracture talienne précédente». L'articulation sous-talienne est située juste sous l'articulation de la cheville et une fusion peut soulager la douleur.

«Tiger est désormais en convalescence et a hâte de commencer sa rééducation», selon le communiqué, qui ne précise pas la durée de son indisponibilité.

Woods (47 ans) avait abandonné début avril au 3e tour du Masters d'Augusta - compétition qu'il a remportée cinq fois dans sa carrière – à cause d'une aggravation d'une blessure à un pied. Avant son abandon, il avait eu du mal à passer le cut dans des conditions humides et froides, et il boitait à certains moments.