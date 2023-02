Golf: Tiger Woods va disputer une compétition

Golf : Tiger Woods annonce son retour à la compétition

Un mauvais souvenir

Or le Genesis, sis dans le comté de Los Angeles, c’est aussi un très mauvais souvenir pour Woods. Car en s’y dirigeant un matin du mardi 23 février 2021, il a fait une sortie de route brutale, le SUV qu’il conduisait faisant ensuite plusieurs tonneaux avant de finir sa course dans les abords de la double voie qu’il allait emprunter.

Il a subi plusieurs fractures ouvertes aux jambes, surtout la droite, la plus endommagée, qui donnait guère d’espoir quant à la poursuite de sa carrière. Mais Tiger, qui s’était déjà remis de nombreux gros soucis de santé, notamment au dos, a pu faire son retour plus d’un an après au Masters d’Augusta, où il s’était classé 47e, une performance remarquable sur un parcours vallonné et exigeant.