Golf - Tiger Woods de retour sur un parcours

L’homme aux 15 titres majeurs est apparu un club à la main, avec sa jambe droite recouverte par une protection noire. C’est justement sur cette partie du corps qu’il a subi de graves blessures, qui ont nécessité de multiples interventions chirurgicales et l’installation d’une tige dans sa jambe.

La star de 45 ans pouvait bouger sans aide, mais cela laisse-t-il présager un possible retour sur le circuit?

Étant donné la gravité de l’accident et les possibles séquelles qui pourraient persister, personne ne peut encore se prononcer sur l’avenir de Tiger Woods en tant que joueur de golf professionnel.

Le capitaine de l’équipe américaine de la Ryder Cup, Steve Stricker, a toutefois donné des nouvelles positives à SiriusXM Radio, laissant entrevoir un retour: «J’ai beaucoup parlé à Tiger. Il fait partie de la famille de la Ryder Cup. Il n’a pas pu être l’assistant du capitaine cette fois-ci, simplement à cause de sa rééducation en cours en vue d’essayer d’aller mieux et de rejouer au golf. Et je peux dire que cela se passe bien. Il progresse, il va bien, les choses évoluent dans la bonne direction.»