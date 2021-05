Golf : Tiger Woods: «Mon objectif No 1: marcher tout seul»

L’Américain, qui a été opéré de la jambe après un accident de la route, raconte sa douloureuse rééducation.

«Ma rééducation me tient occupé. Je fais mes exercices routiniers tous les jours et je me concentre sur mon objectif N.1 en ce moment: marcher tout seul. Je fais un pas après l’autre», a déclaré Woods dans ce tout premier et court entretien accordé depuis l’accident du 23 février, survenu en Californie, qui lui a occasionné plusieurs fractures ouvertes à la jambe droite.