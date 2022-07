Golf : Tiger Woods ne comprend pas les golfeurs qui optent pour la Super ligue

Comparaison avec les Seniors

Le golfeur américain (46 ans) a poursuivi: «Quel est l’intérêt de s’entraîner uniquement pour des garanties d’argent? Qu’est-ce qui les incite à aller sur le parcours uniquement pour gagner ces sommes (ndlr: plus de 20 millions de prize money par tournoi, sans compter les primes d’apparition)? Vous êtes juste payé beaucoup d’argent pour disputer quelques tournois (ndlr: 8) sur 54 trous (ndlr: trois tours au lieu de quatre pour le circuit traditionnel). Je peux comprendre que le circuit Seniors se joue en 54 trous; ils sont plus âgés et moins forts physiquement. Mais quand on est jeune, et certains de ces joueurs sont des gamins venant du golf amateur, le fait de jouer sur 72 trous fait partie de la difficulté du jeu…»