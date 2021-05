Golf - Tiger Woods n’est pas au mieux

Il a déclaré qu’après avoir entendu Tiger Woods, il avait quelques précisions à apporter sur sa blessure: «A ce stade du processus de guérison, on peut dire que la prochaine étape sera le retour à la normale de la circulation sanguine dans son pied droit blessé. Et c’est seulement une fois que cela sera fait que des délais de récupération pourront être envisagés. Actuellement, il est donc en mode attendre et voir…»



Pour la première fois depuis 25 ans, les amateurs de golf en général et les fans du Tigre en particulier commencent à envisager leur sport sans la présence du joueur aux 15 titres majeurs. Ils avaient pourtant repris espoir il y a un mois lorsque la star avait posté une photo en position debout, mais avec des béquilles.