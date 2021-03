Golf : Tiger Woods touché par le soutien du monde du golf

Hospitalisé depuis un accident de voiture, l’Américain a été ému par le geste de certains adversaires dimanche lors d’un tournoi.

«Il est difficile d’expliquer à quel point cette journée a été touchante quand j’ai allumé la télévision et que j’ai vu tous les polos rouges. À tous les golfeurs et à tous les fans, vous m’aidez vraiment à traverser cette période difficile», a tweeté le golfeur aux 15 Majeurs, qui se remet, au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, de sa lourde opération à la jambe droite.

Pour lui rendre hommage, plusieurs golfeurs participant au WGC Workday Championship, dont les anciens numéro un mondiaux Rory McIlroy (actuel numéro 8), Jason Day (45e) et Justin Thomas (3e), ont porté un polo rouge et un pantalon noir, aux couleurs de la tenue habituelle de celui qui est considéré comme l’un des meilleurs golfeurs de l’histoire.

Rory McIlroy, avec un polo rouge et un pantalon noir, soit la tenue habituelle de Tiger Woogs

«Pour nous, c’est juste un geste pour lui faire savoir que nous pensons à lui et que nous le soutenons», a déclaré Rory McIlroy. «Il est évident que les choses vont un peu mieux aujourd’hui qu’elles ne l’étaient mardi, mais il a encore beaucoup de chemin à parcourir.»

«Il faut qu’il se remette sur pied. Mais je pense qu’il est important que chacun montre sa reconnaissance pour ce qu’il représente pour nous ici», a-t-il ajouté. «S’il n’y avait pas Tiger Woods, je pense que le circuit et le golf en général seraient en moins bonne posture», a assuré Rory McIlroy.

«Il a beaucoup compté pour nous, il compte encore beaucoup pour nous et je pense que c’était juste une petite façon de le montrer», a-t-il encore expliqué.

«Oui, il a eu l’accident et heureusement il va bien et se remettra rapidement. Mais je pense que nous ne disons pas assez merci, alors je veux dire merci à Tiger», a déclaré le numéro 6 mondial, qui, à 24 ans, devient le deuxième joueur, après Tiger Woods, à remporter un titre majeur et un titre du WGC avant 25 ans.