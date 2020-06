il y a 44min

Comme Michael Jordan

Tiger Woods va aussi avoir droit à sa docu-série

La chaîne de télévision HBO prépare un documentaire sur le célèbre golfeur. Sa sortie est prévue aux alentours du Masters d’Augusta, en novembre.

Le carton d’audience de «The Last Dance» a ouvert la voie à un nouveau genre télévisuel: les séries documentaires sportives. À l’image de Michael Jordan, le mythique footballeur américain Tom Brady va, lui aussi, faire l’objet de son propre focus. Ce devrait également être le cas pour Kobe Bryant ou encore Magic Johnson. Ces derniers jours, une autre légende du sport s’est ajoutée à cette liste, et non des moindres: Tiger Woods.

Coauteur de la biographie du «Tigre» en 2018, Armen Keteyian a affirmé dans le podcast Burst Your Bubble que la chaîne de télévision HBO préparait actuellement un documentaire sur la star du golf. Un projet mené par Matthew Hamachek et Matthew Heineman et qui devrait prendre la forme de deux épisodes de deux heures.

«C’est un travail fabuleux»

«Je peux vous dire qu’il devrait sortir à l’automne, a révélé Armen Keteyian. Ne soyez pas surpris si c’est diffusé autour du Masters, en novembre. Si vous êtes HBO, c’est le moment le plus intelligent et le plus approprié. Je vous l’assure, je l’ai vu maintenant plusieurs fois. C’est un travail fabuleux.»

Le choix du Masters d’Augusta est tout sauf un hasard: en remportant le tournoi le plus prestigieux du circuit en avril 2019, à 43 ans, Tiger Woods avait signé sa 15e victoire dans une compétition majeure et sa première depuis 11 ans.