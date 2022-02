ONU : Tigré: les opérations d’aide «largement réduites ou suspendues»

Les pénuries de carburant et de liquidités ont quasiment interrompu les opérations humanitaires dans la région éthiopienne du Tigré, en proie depuis 15 mois à la guerre, a alerté jeudi une agence de l’ONU.

Le conflit opposant les forces gouvernementales éthiopiennes aux rebelles du Tigré a fait des milliers de morts et, selon les Nations unies, a conduit des centaines de milliers de personnes au bord de la famine.

Région de six millions d’habitants, le Tigré est soumis depuis six mois à ce que l’ONU qualifie de «blocus de facto de l’aide humanitaire». Washington accuse le gouvernement de bloquer la distribution de l’aide, tandis qu’Addis Abeba impute la situation aux incursions des rebelles.

Crise de trésorerie

En outre, l’agence souligne qu’aucune livraison de carburant n’a été autorisée dans la région depuis le 2 août 2021, à l’exception de deux camions en novembre, tandis qu’une crise de trésorerie a laissé les organisations à but non lucratif locales profondément endettées et ayant du mal à payer les salaires depuis juin dernier.