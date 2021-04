Ethiopie : Tigré: risque de famine après six mois de guerre

Le président éthiopien promettait une opération militaire rapide. Six mois après, les combats continuent et la famine menace.

Le conflit au Tigré continue de faire des ravages six mois après le lancement d’une opération militaire annoncée comme rapide par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed: les combats persistent, les récits d’exactions se multiplient et le spectre de la famine plane.

Quelles sont les origines du conflit ?

Le 4 novembre, M. Abiy, lauréat du prix Nobel de la paix 2019, a envoyé l’armée fédérale au Tigré pour arrêter et désarmer les dirigeants du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), le parti au pouvoir dans cette région septentrionale. M. Abiy a accusé les combattants du TPLF d’avoir attaqué des bases de l’armée.

Cette opération a été déclenchée après des mois de tensions entre le gouvernement fédéral et les dirigeants du Tigré. Ces derniers se plaignaient d’être mis à l’écart et défiaient régulièrement le pouvoir d’Addis Abeba, y compris avec des élections non autorisées organisées en septembre.