Birmanie

Tigres et pangolins désormais élevés pour leur viande

La Birmanie a décidé d’autoriser l’élevage d’espèces en voie d’extinction, au grand dam des défenseurs de l’environnement. Les risques de voir surgir «une nouvelle maladie» sont élevés.

L'autorisation récente en Birmanie de l'élevage à des fins commerciales de tigres, pangolins et autres animaux d'espèces en danger suscite l'inquiétude des défenseurs de l'environnement qui redoutent de voir augmenter les trafics pour répondre à la demande chinoise.

En juin, le ministère chargé des Forêts a donné discrètement son feu vert aux zoos privés afin qu'ils puissent présenter des demandes d'autorisation d'élevage pour 90 espèces dont plus de 20 en danger ou au bord de l'extinction. Il a également assuré que la nouvelle liste avait été dressée «dans le plein respect de la loi» et après consultation des «associations de défense de l'environnement, scientifiques et experts de terrain».