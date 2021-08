Réalité virtuelle : TikTok a des vues sur un casque immersif

Le propriétaire de l’app de courtes vidéos virales négocie avec le fabricant d’un appareil concurrent de l’Oculus Quest de Facebook.

Fondée en 2015, la société pékinoise Pico emploie plus de 300 personnes et vend ses casques VR aux entreprises du monde entier ainsi qu’aux particuliers en Asie. Elle s’est forgé une solide réputation, en lançant notamment cette année Pico Neo 3, un modèle sans câble à 6 degrés de liberté (6DOF). L’appareil affiche des caractéristiques similaires à celles du casque Oculus Quest 2 de Facebook, y compris la puce Snapdragon XR2. Cette version grand public n’a cependant pas encore été commercialisée hors du marché chinois, où elle s’appuie sur un catalogue de jeux bien fourni. Les modèles pour entreprise Neo 3 Pro et Neo 3 Pro Eye, avec suivi oculaire, sont par contre en vente en Europe et aux États-Unis.