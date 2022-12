Etats-Unis: TikTok accusé par l’Etat de l’Indiana d’induire en erreur ses utilisateurs

États-Unis : TikTok accusé par l’État de l’Indiana d’induire en erreur ses utilisateurs

Une coalition de huit États américains a annoncé en mars avoir ouvert une enquête sur les algorithmes et les méthodes de marketing de TikTok. (Image d’illustration)

Le procureur de l’État de l’Indiana aux États-Unis a porté plainte mercredi contre le populaire réseau social TikTok, l’accusant d’induire en erreur les utilisateurs sur la protection des données et sur l’innocuité des contenus proposés aux enfants.

Le FBI «inquiet»

Dans la même veine, le directeur du FBI Christopher Wray avait indiqué en novembre lors d’une audition au Congrès être «extrêmement inquiet» des activités de TikTok dans le pays. Et de plus en plus d’États américains interdisent aux fonctionnaires de télécharger l’application sur leur téléphone de fonction, le Texas indiquant par exemple mercredi vouloir prendre des «mesures agressives» contre TikTok.