Mobile : TikTok, app la plus téléchargée, détrône Facebook

Le réseau social a pour la première fois dépassé les apps du groupe Facebook à la tête du classement mondial de 2020, selon App Annie.

TikTok a détrôné Facebook. Le réseau social chinois de partage de courtes vidéos est en effet devenu l’app la plus téléchargée dans le monde en 2020, selon le rapport de la société d’analyses de données mobiles App Annie, citée par le média japonais Nikkei Asia. TikTok, dont la popularité a augmenté pendant la pandémie du coronavirus, principalement en Europe, en Amérique du Sud et aux États-Unis, s’est ainsi hissé pour la première fois en tête du classement mondial.

Son propriétaire, la société chinoise ByteDance, «a lancé la version internationale de TikTok en 2017 et a depuis dépassé Facebook (2e), WhatsApp (3e), Instagram (4e) et Facebook Messenger (5e) - qui appartiennent tous à Facebook - en nombre de téléchargements, même aux États-Unis», écrit Nikkei Asia.

«La durée totale de visionnage de TikTok aux États-Unis et au Royaume-Uni est plus longue que celle de YouTube, et les vidéos courtes vont continuer à attirer l’attention», a par ailleurs fait savoir Chuzen Kin, responsable marketing chez App Annie. «En termes de contenus, la musique et les comédies sont de plus en plus populaires», a-t-elle encore souligné.