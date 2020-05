Réseaux sociaux

TikTok atteint 2 milliards de téléchargements

L’app de courtes vidéos a profité de la période de confinement pour passer un cap symbolique.

Rien qu’au 1er trimestre 2020, l’app aurait été téléchargée 315 millions de fois sur les deux magasins en ligne d’Apple et Google, soit le plus grand nombre de téléchargements pour une app en un semestre.

La Chine (sa 1re source de revenus avec 72,3% des recettes totales), l’Inde (où elle a enregistré le plus grand nombre d’installations au 1er semestre 2020) et les États-Unis sont les pays les plus actifs en termes de contenus publiés et de téléchargements.