tendance culinaire: La planche de beurre, l’apéro selon TikTok

Avec l’arrivée de l’automne, les internautes fans de cuisine ont besoin de réconfort. Pour cela, ils sont nombreux à créer des «butter boards», des planches de beurre aromatisé et arrangé de façon stylisée, qui se déguste avec du pain à l’heure de l’apéritif.

Justine Doiron, une blogueuse américaine passionnée de gastronomie, a été la première à poster une vidéo de planche à beurre. Elle cumule plus de 8,3 millions de vues à ce jour. Si elle utilise du sel, du citron, de l’oignon rouge, du miel et des herbes, il est également possible de réaliser une planche sucrée.